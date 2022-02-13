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В Германии заявили, что Европа может оказаться на грани войны

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В Германии заявили, что Европа может оказаться на грани войны

Associated Press

В Германии предположили, что "Европа стоит на пороге войны".

В Германии считают, что Европа может оказаться на грани войны.

Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил вице-канцлер Германии и Федеральный министр экономики и защиты климата в правительстве Олафа Шольца Роберт Хабек, пишет Guardian.

"Возможно, мы стоим на пороге войны в Европе. Это абсолютно деспотично и угрожающе", — сказал Хабек в интервью телекомпании RTL/NTV.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Россию планирует предупредить президента страны-агрессора о "тяжких последствиях" в случае нападения на Украину, однако он не ожидает какого-либо решения. В Украине ожидают визита канцлера ФРГ Олафа Шольца уже в понедельник — 14 февраля.

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