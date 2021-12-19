В Германии заявили, что Россия не может "диктовать" НАТО свои требования

В Германии заявили, что Россия не может "диктовать" НАТО свои требования

"Не может быть, чтобы Россия диктовала партнерам НАТО свою позицию", – подчеркнула Ламбрехт.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в воскресенье, 19 декабря, заявила, что Россия не может "диктовать" НАТО свою позицию по региональной безопасности.

Соответствующее заявление глава оборонного ведомства ФРГ озвучила во время визита в Литву, сообщает AFP.

"Мы должны решить напряженную ситуацию, в которой мы сейчас находимся, как дипломатически, так и с надежным сдерживанием, — указала Ламбрехт. — Мы должны поговорить друг с другом, то есть обсудить предложения, выдвинутые Россией. Это правильно и важно".

В то же время, подчеркнула она, "не может быть, чтобы Россия диктовала партнерам НАТО свою позицию".

Ранее министр обороны Германии пригрозила Кремлю санкциями за эскалацию и стягивание войск к границе с Украиной.

Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Так, Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от приема Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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