В Германии заявили, что Россия сама толкнула Финляндию и Швецию в НАТО

В Германии заявили, что Россия сама толкнула Финляндию и Швецию в НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Финляндия и Швеция вынуждены вступить в НАТО из-за прямой угрозы их безопасности со стороны России. ФРГ готова предоставить этим странам гарантии безопасности.

По ее словам, Швеция и Финляндия "не хотели в НАТО, их толкнули".

Об этом Бербок сказала на пресс-конференции с министром МИД Дании Еппе Кофодом в Берлине, передает "Укринформ".

Она убеждена, что сейчас решающий, исторический момент, поэтому 30 стран НАТО должны стоять на стороне этих двух государств. По ее убеждению, процесс ратификации в национальных парламентах стран НАТО пройдет очень быстро, как и весь путь членства. Все будет сделано по ускоренной процедуре без "переходных фаз", а турецкие замечания по вступлению этих стран в Альянс обсудят.

Бербок отметила, что Швеция и Финляндия сделают НАТО сильнее, так что в интересах самого Альянса как можно быстрее принять эти две страны. Бербок и Кофод отметили, что с момента подачи двумя странами заявки до момента вступления Берлин и Копенгаген готовы будут предоставить Швеции и Финляндии гарантии безопасности.

Напомним, парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. За такое решение проголосовали почти единогласно.

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