В Германии заявили, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО

В Германии заявили, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО

По словам Хабека, необходимость урегулировать закон об экспорте вооружения.

Вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО.

Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает urdupoint.

"Вопрос о поставках оружия в Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это верный способ сделать это сейчас", — сказал Хабек.

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По его словам, пересмотр закона об экспорте оружия поможет одобрять поставки без других лиц.

"В коалиционном соглашении твердо сказано о необходимости по-новому сформулировать и урегулировать закон об экспорте вооружений. И мы это сделаем. И потом закон будет решать, какие поставки следует одобрять в дальнейшем", — резюмировал вице-канцлер.

Напомним:

Украина уже долго просила о поставках оружия от Германии для защиты от возможного широкомасштабного нападения России, в том числе военные корабли и зенитные системы.

Однако новый канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержала идею поставки оружия Украине.

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