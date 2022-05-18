В Германии заявили, что «зерновой войной» Путин пытается разъединить мир

Санкции, введенные не только ЕС, G7, но и многими странами, преследуют единственную цель — ударить по центру принятия решений в кремле и заставить остановить войну.

Президент России Владимир Путин сознательно использует зерно как оружие против мира, осуждающего его войну в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Укринформ.

«Россия ведет «зерновую войну», причем совершенно сознательно: в надежде, что можно разъединить сообщество, насчитывающее 141 страну, осудившую эту войну, и усилить неуверенность в других регионах мира», — отметила Бербок.

Она отметила важность противодействия российской пропаганде, фейковым новостям и нарративам, которые пытаются навязать миру мнение о том, что причиной дефицита зерновых являются санкции против РФ. Санкции, введенные не только ЕС, G7, но и многими странами, преследуют единственную цель — ударить по центру принятия решений в Кремле и заставить остановить войну и продемонстрировать неприятие нарушения международного права, подчеркнула политик.

Состоятельные государства поддерживают все средства страны всего мира перед угрозой негативных последствий, таких как рост цен на пищевые продукты и энергоносители.

Также читайте Генсек ООН уговаривает ЕС ослабить санкции против РФ в обмен на украинское зерно — WSJ

«За все это несет ответственность один только российский президент, который целенаправленно уничтожает в Украине элеваторы, бомбит поля, разрушает пути снабжения и сознательно блокирует порты, из которых зерно экспортируется в другие страны; это сознательная военная стратегия для дальнейшей дестабилизации во всем мире», — добавила министр.

Страны G7 сейчас активно ищут альтернативные пути экспорта украинского урожая, этот вопрос будет стоять на повестке дня встречи в Нью-Йорке 18 мая, в которой примет участие и Бербок. Запад делает шаги, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, который пытается устроить Путин.

Напомним, что ранее речь шла о том, что чем быстрее Украина получит оружие для того, чтобы противиться российской агрессии, тем быстрее произойдет снижение цен на продовольствие во всем мире. Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Заметим, что ранее сообщалось о том, что Европейский Союз поможет Украине вывезти для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Добавим, что Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

Читайте также:

Россияне вывозят зерно с оккупированных территорий Украины (на жестовом языке)