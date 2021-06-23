В Германии заявили о необходимости новой динамики для "нормандского формата"

В Германии заявили о необходимости новой динамики для "нормандского формата"

Вопрос Украины обсудили Хайко Маас и Энтони Блинкен.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "нормандскому формату" нужна новая динамика.

Об этом глава МИД Германии заявил на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, сейчас идет работа для созданию условий для проведения встречи глав МИД стран-участниц "нормандского формата". И он добавил, что в этом также "очень важно иметь поддержку США".

"Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате (нормандской. — Ред.) четверки. Минские соглашения должны быть реализованы, в "нормандском формате" нам нужна новая динамика. Для этого мы сейчас работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи", — сказал Маас.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

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