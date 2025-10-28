- Дата публикации
В Германии заявили о "решающей зиме" для войны в Украине
Германия решительно поддерживает Украину и призывает к единству партнеров, чтобы Украина выстояла эту «решающую зиму».
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что союзники должны решительно поддерживать Украину, а также и назвал грядущую зиму «решающей».
Об этом немецкий министр сказал после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, сообщает Bayerischer Rundfunk.
"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться», — высказался Вадефуль.
После переговоров с Рютте он подчеркнул, что Европа и НАТО «сильны, когда действуют как единое целое», именно поэтому они усиливают поддержку Украины.
Глава немецкого МИД призвал западных партнеров к более решительной поддержке Украины — как в военном, так и в энергетическом направлениях, ведь энергосистема страны находится под постоянными российскими обстрелами.
Вадефуль подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Германию.
24 октября «коалиция желающих» провела встречу, во время которой обсуждали «мобилизацию всех возможностей, чтобы Украина смогла выстоять эту зиму».
К слову, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм относительно поиска мирного решения для окончания войны, отметив, что сейчас его настроение «более позитивное, чем 9 месяцев назад». Глава государства объяснил свой оптимизм «очень большой работой», проведенной Украиной, в частности с американскими партнерами.