В годовщину вторжения РФ в Украину Навроцкий сделал заявление и предупредил о новой угрозе
Президент Польши предостерег от игнорирования имперских амбиций России.
Российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. Этот факт нельзя игнорировать.
Об этом написал польский президент Кароль Навроцкий в соцсети Х.
Он подчеркнул, что не стоит игнорировать имперские амбиции Российской Федерации. По его словам, это "всегда приводило к трагедии". Этому учит история, добавил он.
«История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедиям. Демократический мир должен сохранить единство перед лицом подобных вызовов», — написал Навроцкий.
Он добавил, что Польша ожидает «прекращения действий, дестабилизирующих регион» и с уважением относится к мужеству людей, ежедневно защищающих свободу.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о новой угрозе Кремля. Он выразил мнение, что страна станет следующей целью агрессорки России — в случае поражения Украины в войне. Более того, Кремль будет прямой угрозой для всего восточного фланга НАТО.