В годовщину вторжения РФ в Украину Навроцкий сделал заявление и предупредил о новой угрозе

Российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. Этот факт нельзя игнорировать.

Об этом написал польский президент Кароль Навроцкий в соцсети Х.

Он подчеркнул, что не стоит игнорировать имперские амбиции Российской Федерации. По его словам, это "всегда приводило к трагедии". Этому учит история, добавил он.

«История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедиям. Демократический мир должен сохранить единство перед лицом подобных вызовов», — написал Навроцкий.

Он добавил, что Польша ожидает «прекращения действий, дестабилизирующих регион» и с уважением относится к мужеству людей, ежедневно защищающих свободу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о новой угрозе Кремля. Он выразил мнение, что страна станет следующей целью агрессорки России — в случае поражения Украины в войне. Более того, Кремль будет прямой угрозой для всего восточного фланга НАТО.