В Госдепартаменте США призвали продолжить переговоры между Украиной и РФ

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Getty Images

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости продления мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.

В субботу, 7 июня, Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

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Среди основных тем обсуждения были текущие усилия по прекращению войны в Украине.

«Рубио отметил важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения устойчивого мира», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Кремль не демонстрирует никакой готовности к прекращению войны против Украины.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл условия российского «меморандума», предусматривающего аннексию Крыма и Донбасса.

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