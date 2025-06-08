- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
В Госдепартаменте США призвали продолжить переговоры между Украиной и РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул важность продолжения мирных переговоров между Украиной и Россией, чтобы достичь долговременного мира.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости продления мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.
В субботу, 7 июня, Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.
Среди основных тем обсуждения были текущие усилия по прекращению войны в Украине.
«Рубио отметил важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения устойчивого мира», — говорится в сообщении Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Кремль не демонстрирует никакой готовности к прекращению войны против Украины.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл условия российского «меморандума», предусматривающего аннексию Крыма и Донбасса.