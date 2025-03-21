В Вашингтоне отмечают, что мир уже очень близок.

Украина и Россия "находятся только на расстоянии шага от полного прекращения огня" после трех лет войны. Речь идет не о временном перемирии, а о полноценном мире.

Об этом заявила спикер американского Госдепартамента Темми Брюс в эфире NewsNation Now, пишет Тhe Hill.

"Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня. Тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о крепком мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир. Это то, что Америка помогла достичь, и это то, что мы продолжаем делать каждый день", — сказала она.

Издание пишет, что с момента возвращения президента на должность в январе администрация Трампа взялась за миссию покончить с российско-украинской войной, которой в прошлом месяце прошло три года.

"Мы никогда не были ближе к миру с двумя сторонами", — сказал Брюс.

Как сообщалось, 18 марта диктатор РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В ISW полагают, что российский диктатор Путин затягивает переговоры о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления.

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