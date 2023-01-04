В Госдепе обсуждают с властями Израиля возможности для ограничения поставок беспилотников из Ирана

Штаты и Израиль решают, как помешать Ирану поставлять дроны в Россию

Власти США обсуждали с главами Израиля возможности для прекращения возникновения оружия из Ирана, в частности БПЛА в Россию, применяющую их против мирных украинцев.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", — отметил он.

Это стало основополагающей темой для разговоров с государственными структурами Израиля по линии как Госдепартамента, так и Белого дома.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон применяет имеющиеся рычаги, чтобы помешать Тегерану реализовывать схемы поставок вооружений за границу. США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к этим сделкам. Кроме того, американская сторона продолжает отслеживать цели новых санкций.

Соединенные Штаты согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию.

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Иранские дроны-камикадзе, которые используются в войне против Украины

Россия применяет беспилотники для атак по жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и мирному населению Украины.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что его страна поставила России беспилотники, но убеждал, что это произошло еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев Россия планирует новую продолжительную атаку иранскими "шахидами".

Добавим, что Россия во время ночных ударов по Украине использует преимущественно иранские дроны -камикадзе Shahed, а днем бьет крылатыми ракетами.

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