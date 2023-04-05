В Госдепе объяснили, когда Украина сможет сесть за стол переговоров с Россией

США и союзники по НАТО хотят, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии.

Украина пока не может садиться за стол переговоров с Россией, поскольку западные союзники должны помочь ей получить сильнейшую позицию в поле боя, потому что только Киев должен диктовать условия окончания войны.

Об этом заявила представитель Госдепа Андреа Калан, сообщает Общественное.

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Она отметила, что США и союзники по НАТО хотят, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии.

"Когда Украина имеет хорошую позицию на поле боя, тогда придет время для переговоров и Украина сможет диктовать свои условия", — считает Калан.

На вопрос журналиста о том, когда США смогут поставить Украине самолеты F16, Калан ответила, что Вашингтон с партнерами работают над тем, чтобы оказать помощь, которую можно передать Украине сейчас, чтобы Украина могла занять хорошую, сильную позицию на поле боя.

Кроме того, Калана напомнила, что США предоставляют Украине новый пакет военной помощи.

"Мы сейчас фокусируемся на том, чем можно помочь Украине сейчас. Не только защищать свою территорию, но и готовиться к контрнаступлению, чтобы Украина смогла освободить свои территории. Мы смотрим на то, что можем передать, потому что мы видим, что наверняка будет новое наступление со стороны РФ. И нужно, чтобы Украина была готова именно сейчас бороться с российской агрессией", – сказала представитель Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные получили на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который может "работать" в целях как днем, так и ночью.

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