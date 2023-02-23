В Госдепе объяснили, почему международное сообщество пока не может задержать россиян, виновных в военных преступлениях в Украине

У мирового сообщества нет полицейских органов с юрисдикцией задерживать россиян, виновных в преступлениях во время полномасштабной агрессии в Украине, если они находятся на территории своей страны.

Об этом рассказала во время прессбрифинга в Вашингтоне посол по особым поручениям США по вопросам уголовного правосудия Бет Ван Шаак, пишет Укринформ.

«Вызов, конечно, состоит в том, чтобы взять под стражу обвиняемых. И пока некоторые лица будут находиться в России, они, вероятно, будут оставаться без наказания, поскольку нет международных полицейских структур, которые могли бы осуществить эти аресты», — отметила представитель Госдепа.

Она пояснила, что в настоящее время дела, связанные с преступлениями российских сил в Украине, ведутся в украинских судах, кроме того, подсоединился Международный уголовный суд, а также работает совместная следственная группа.

Напомним, The New York Times писало, что высшее российское командование поощряет сексуальное насилие кафиров над украинцами. Правоохранители зафиксировали такие военные преступления: изнасилование, принуждение к обнажению, сексуальная пытка — и не только женщин, но и мужчин и детей.

Как сообщалось, российские кафиры в Луганской области толпой изнасиловали 12-летнюю девочку.

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