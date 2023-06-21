В Госдепе объяснили, почему Путин не готов к мирным переговорам с Украиной

Россия продолжает не проявлять никакого заметного интереса к завершению войны, а наоборот, продолжает бомбить Украину.

Российский диктатор Владимир Путин не готов к реальным мирным переговорам по окончании агрессии против Украины, несмотря на подобные заявления, поскольку продолжает бомбардировку городов и гражданских объектов.

Об этом на брифинге в среду заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, информирует ЕП.

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Комментируя вопрос о визите лидеров Африки в Украину и Россию, а также заявление Путина во время встречи с ними, где он заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров, петель заявил: "Россия продолжает не проявлять никакого заметного интереса к завершению войны, и это очевидно, что африканские лидеры провели несколько часов в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжила обстреливать Украину и во время их визита".

Он подчеркнул, что действия российского диктатора красноречивее его слов.

"Путин многое говорит, и оставлю по вашему усмотрению толковать, сколько из того является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России – бомбардировки Киева, удары по гражданской инфраструктуре, энергетической инфраструктуре, жилым домам, больницам – не показывают никакой заинтересованности в достижении мира и завершении войны", – добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заявил, что Путин ищет способы вывести войска из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандистские ресурсы опубликовали список требований Кремля к Украине, озвученных на переговорах, которые проходили в марте 2022 года в Стамбуле.

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