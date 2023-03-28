В Госдепе объяснили, зачем России нужно прекращение огня

К призывам о прекращении огня и перемирии необходимо подходить очень взвешенно.

России перемирие и временное прекращение огня необходимо для того, чтобы она могла провести зачистку на оккупированных территориях и накопить силы для нового удара по Украине.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Голос Америки.

Он отметил, что к призывам о прекращении огня и перемирия необходимо подходить очень взвешенно.

"Все мы должны осознавать и осознавать, что когда мы с лучшими намерениями призываем к прекращению огня, к замораживанию конфликта... это позволит РФ закрепиться и подготовиться к дальнейшей атаке", — подчеркнул он.

Блинкен заявил, что сейчас все хотят, что война наконец-то прекратилась, но для ее окончания нельзя идти по самому легкому пути, потому что тогда мир будет не длительным.

"Никто больше, чем украинский народ, не хотим мира, но нужно достичь справедливого и длительного мира", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора 25 марта призвал российского президента Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай в интересах Кремля хочет "заморозить" войну и усадить Украину за стол переговоров.

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