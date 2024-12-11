В Госдепе одобрили продажу Украине услуг и оборудования для обслуживания самолетов F-16

Предлагаемая продажа оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе.

Государственный департамент США одобрил возможные иностранные военные продажи правительства Украины F-16 Sustainment Services и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости 266,4 миллиона долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему совместного планирования миссий, запасные и ремонтные части, расходные материалы и аксессуары; поддержку ремонта и возврата; программное обеспечение для оружия, оборудование для поддержки оружия, секретное и несекретное программное обеспечение и поддержка доставки; секретные и несекретные публикации и документации; обучение персонала и учебное оборудование; исследования и опросы; услуги инженерной, технической и материально-технической поддержки правительства и подрядчиков и другие смежные элементы материально-технического и программного обеспечения. Примерная общая стоимость составляет 266,4 миллиона долларов.

Эта возможная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

"Эта предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дополнительного оснащения ее для выполнения миссий по самообороне и региональной безопасности с помощью более надежных средств противовоздушной обороны. Украине не составит труда освоить эти предметы и услуги в своих вооруженных силах", — говорится в текст.

В Агентстве утверждают, что предлагаемая продажа этого оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе. Эта предложенная продажа не будет оказывать негативного влияния на готовность обороны США.

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получила от Дании вторую партию F-16. Военный эксперт объяснил, как это изменит ситуацию в поле боя.

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