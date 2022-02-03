В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ

В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ

В Госдепе подчеркнули, что не публиковали ответ США и НАТО для РФ.

В Госдепе США не увидели признаков, указывающих на недостоверность обнародованного испанской газетой El País письменного ответа Вашингтона на российские предложения по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом в среду, 2 февраля, заявил спикер американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По словам Прайса, американская сторона не публиковала указанные документы, однако их обнародование лишь подтвердило единство позиции США и их союзников по НАТО по дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.

"Если источник утечки предполагал, что обнародовав эти документы, он поставит США в неловкое положение и вобьет клин между нами и НАТО, то он обнаружит, что крайне ошибся", — заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США находятся в "чрезвычайно тесном взаимодействии" со своими союзниками в НАТО, а выдвигаемые ими идеи "дополняют друг друга и являются симметричными".

Ранее в Пентагоне также подтвердили, что текст, опубликованный испанской газетой El País, является письменным ответом Вашингтона на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Напомним, что испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО о предложенных Россией в декабре так называемых "гарантиях безопасности". Так, Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а официальный Вашингтон – на пяти.

Читайте также: