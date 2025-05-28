В Госдепе отрицают разочарование Трампа Путиным: что США посоветовали России

Трамп имеет инструменты принуждения для Путина. / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп имеет большой опыт урегулирования конфликтов по всему миру и множество инструментов для влияния. Поэтому России следует серьезно воспринимать заявления американского лидера, но они не свидетельствуют о его разочаровании в президенте РФ.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс на брифинге во вторник, 27 мая.

Заявление пресс-секретаря Госдепа прозвучало после того, как его спросили, будут ли резкие изменения во внешней политике США после неожиданного «наезда» Трампа на Путина.

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«Я не назвала бы это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял усилия для достижения мира во многих разных регионах.

Темми Брюс отметила, что Трамп «имеет много различных инструментов», с помощью которых Соединенные Штаты могут донести свою позицию так, чтобы она «осознавалась». И эти же инструменты президент США может использовать, чтобы "остановить эту бойню".

Напомним, Трамп набросился на Путина за многочисленные убийства мирных украинцев. Президент США заявил, что всегда имел с российским диктатором хорошие отношения, но теперь тот «с ума сошел».