В Госдепе подтвердили, что борьба с коррупцией в Украине изображается как необходимая для поддержки западных союзников

Госдеп отметил необходимость продолжать эти усилия.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы увидели, что Украина принимает агрессивные меры, и это включает агрессивные меры на протяжении последних нескольких недель по борьбе с коррупцией, и мы приветствуем их дальнейшие шаги в этом направлении», — отметил представитель Госдепа.

Часто борьба с коррупцией в Украине часто изображается как необходимое для того, чтобы она могла заручиться поддержкой западных союзников и в конечном итоге реализовать свое стремление стать членом ЕС.

"Итак, это правда", — добавил Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что члены Конгресса США также выражают желание, чтобы Украина продолжала принимать меры против коррупции.

Поэтому, по его словам, важно, чтобы Украина демонстрировала результаты в этой сфере, а также создавала выносливую экономику, способную обеспечивать аппарат безопасности и сдерживать российскую агрессию. Ведь Украина, подчеркнул он, «всегда будет оставаться соседом России».

Заметим, в пятницу, 29 сентября, исполняющий обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесской области задержали при получении почти 50 тысяч гривен.

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