В Госдепе прокомментировали информацию об эвакуации посольства США в Украине

В Госдепе прокомментировали информацию об эвакуации посольства США в Украине

В Госдепе говорят, что приказа об эвакуации дипломатов из Украины нет.

В Государственном департаменте США опровергли сообщения американских СМИ об эвакуации некоторых своих сотрудников из Украины.

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Госдепа в комментарии "Голосу Америки".

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По его словам, приказа об эвакуации не было. В то же время, как отмечается, другой представитель Государственного департамента объяснил, что речь идет о традиционном для США тщательном планировании на случай экстренной ситуации, в случае, если ситуация с опасностью ухудшится, чтобы находящиеся на украинской территории дипломаты и американцы знали, что им делать.

"Мы уже находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину через COVID и посоветовали гражданам США быть проинформированными о сообщении о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Пока для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", — заявил представитель Госдепа в электронном письме.

Ранее спикер Белого дома пояснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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