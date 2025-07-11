В Госдепе прокомментировали «новые предложения» Лаврова по Украине

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс

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Президент США Дональд Трамп примет дальнейшие решения по Украине и России после того, как ознакомится с новыми предложениями, которые передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

Она подтвердила, что Лавров передал государственному секретарю США Марк Рубио пакет новых идей, связанных с войной в Украине. Эти предложения переданы на рассмотрение президенту Трампа.

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Брюс уточнила, что Госдепартамент выполнил техническую функцию передачи информации, а окончательное решение по ответу на российские инициативы будет принимать глава государства.

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента отказалась раскрывать детали встречи Лаврова и Рубио, отметив, что содержание переговоров остается конфиденциальным.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне обострения отношений из-за действий Путина.

Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марк Рубо сделал заявление об оружии для Украины. В частности, государство предлагает партнерам передать украинцам Patriot.

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