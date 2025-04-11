В Госдепе рассказали, когда начнутся переговоры о прекращении войны в Украине

В Госдепе прокомментировали переговоры

Реклама

Переговоры об окончательном прекращении войны в Украине начнутся после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня между сторонами.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, передает Укринформ .

Она заявила, что руководство Соединенных Штатов делает все возможное, чтобы российская агрессия против Украины прекратилась.

Реклама

«Все наше руководство, в частности, президент Трамп и госсекретарь Рубио, четко дали понять, что поставлено на карту, когда речь идет о природе завершения этой ситуации (войны в Украине — ред.). Это динамика, которая не может быть решена военным путём. Это мясорубка. Нельзя ничего говорить о конечном результате, пока не прекратится стрельба и убийства», — отметила Брюс.

Кроме того, она напомнила, что государственный секретарь Марко Рубио во время своего визита в штаб-квартиру НАТО на прошлой неделе заявил, что в течение нескольких недель — не месяцев — станет ясно, серьезно ли настроена Россия.

В этой связи Брюс подчеркнула, что Россия, "безусловно, должна воспринимать это серьезно".

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошел второй раунд дипломатических российско-американских переговоров. О войне в Украине на этой встрече речь не шла .

Мы ранее информировали, что Украина сообщила Соединенным Штатам, что ограничение по численности ВСУ или общей готовности ее военных будет красной линией .