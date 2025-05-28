В Госдепе США дали неожиданный совет Москве: что известно

США. / © Associated Press

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Российская Федерация может показать свою заинтересованность в мирном процессе, если будет больше думать о том, что могут сделать для "остановки кровопролития" в Украине, а не анализировали заявления из США.

Об этом заявила представитель Государственного департамента Темми Брюс, сообщает " ЕП ".

По ее словам, Дональд Трамп "решительно настроен" остановить войны, начатые до его вступления в должность. Комментарии президента в адрес Путина "четко указывают на личную заинтересованность по сути происходящего".

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"Если бы россияне заботились о сути того, как это происходит, они бы меньше думали об этом (заявления Трампа. – Ред.), а больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить происходящую сейчас резню и убийства", - подчеркнула американская должностница.

Кроме того, отмечает Брюс, "Россия должна отнестись серьезно" к заявлениям американского лидера.

Напомним, после массированного ракетно-дронового удара Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "совершенно сошел с ума", без каких-либо причин обстреливает Украину.

Впоследствии президент США снова набросился с критикой на Владимира Путина. Трамп заявил, что "фюрер" "играет с огнем".

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В Кремле отреагировали на жесткое заявление Трампа. Спикер Дмитрий Песков связал слова американского лидера с эмоциональной нагрузкой. В то же время он поблагодарил президента США в содействии переговорному процессу.

Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 60 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!