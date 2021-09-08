В Госдепе США дипломат, которая была громким критиком "Северного потока-2", будет отвечать за политику в отношении Украины

В Госдепе США дипломат, которая была громким критиком "Северного потока-2", будет отвечать за политику в отношении Украины

Новую должность Данниган заняла 7 сентября.

Дипломат Робин Данниган будет осуществлять надзор за политикой в отношении Центральной и Восточной Европы в Государственном департаменте США.

Новую должность она заняла 7 сентября, пишет Радио Свобода.

Данниган с 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время — поверенной в делах в Австрии.

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2" в Германию по дну Балтийского моря, который лишит Украину около $2 млрд в год. В связи с этим Администрация Байдена и Германия достигли в июле договоренностей с целью помочь Украине преодолеть экономические последствия, связанные с завершением строительства "Северного потока-2".

Напомним:

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