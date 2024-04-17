В Госдепе США надеются, что Палата представителей примет законопроект с дополнительным финансированием для Украины

В Палате представителей находится законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США.
Администрация Байдена доказала преданность за последние более двух лет полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины.
Об этом информирует представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.
«И если вы хотите задать вопрос о том, что мы можем сделать еще, он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов», — подчеркнул представитель администрации.
Он напомнил, что в Палате представителей находится законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США, который позволил предоставить Украине больше вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны.
"И мы надеемся, что это будет принято", — добавил представитель Госдепа.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идею спикера Палаты представителей США Майка Джонсона разделить на четыре отдельных законопроекта помощь для Украины, Израиля, Тайваня и расходы на другие приоритеты нацбезопасности.
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