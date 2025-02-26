В Госдепе хотят предоставить Украине доступ к части замороженных средств

Усилия по этому вопросу демонстрируют внутренние разногласия в администрации Трампа по отношению к Киеву.

Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи для Украины. Это может позволить Киеву получить доступ к находящейся на паузе части экономической помощи и помощи по безопасности.

Об этом сообщает Politico.

Если эти исключения будут приняты, они превысят те, что госсекретарь США Марк Рубио уже позволил во всем мире для "жизненно важной помощи". Эта помощь финансирует такие программы, как разминирование и борьба с наркотиками, сообщил чиновник Госдепа, двое других знакомых с ситуацией и свидетельствует документ, полученный изданием.

Пока неизвестно, готовится ли исключение для военного финансирования для Украины, которое контролирует Госдепартамент. Конгресс уже выделил более 4 млрд. дол. на такую помощь украинским военным. Большинство из этих средств уже распределено на закупку оружия, такого как Javelin, или оборудования, например радиостанций. Некоторые контракты занимают годы, что усложняет точное определение, сколько средств уже израсходовано.

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На практике остается непонятным, сможет ли Украина получить дополнительную помощь даже при новых исключениях, поскольку ранее принятые разрешения на гуманитарную помощь фактически не были реализованы.

Политически же попытки расширить исключения для Украины свидетельствуют о разногласиях в команде президента США Дональда Трампа относительно того, как следует обращаться с Киевом.

Госдепартамент США уклонился от прямого ответа на вопрос о том, были ли приняты новые исключения для Украины. Там заявили лишь, что "программы, отвечающие национальным интересам США, будут продолжены. Однако программы, не отвечающие этим интересам, не получат финансирования". Представители Госдепа и Совета национальной безопасности не ответили на запросы о возможных новых исключениях для Украины.

Согласно опубликованному осенью 2024 года анализу Совета по международным отношениям, из-за войны Конгресс США выделил 175 млрд дол. на помощь Украине, а также другим пострадавшим от войны странам и связанные с этим программы. Лишь небольшая часть этих средств – около 3 млрд дол. – была направлена на гуманитарную помощь. Однако такие средства имеют большое значение, поскольку расходы на гуманитарные средства значительно ниже, чем на оружие.

Планы по исключениям обсуждались еще с конца января, через несколько дней после того, как администрация Трампа ввела масштабную заморозку иностранной помощи. Предложенные исключения относятся к программам, связанным с общей экономической поддержкой, разминированием, борьбой с наркотиками и здравоохранением.

Внутренние дискуссии по этому вопросу продолжались еще на прошлой неделе, свидетельствуют официальные сообщения Госдепа и внутренняя переписка чиновников, которую получило издание.

Среди предложенных исключений есть также фонды, поддерживающие демократические институты Украины и гражданское общество. Они упоминаются как инициативы по переходу и так называемая помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии (AEECA).

Согласно документу, исключения не будут распространяться на программы, связанные с разнообразием, равноправием и инклюзивностью (DEI).

Главный заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрий Ким получил задачу собрать информацию о программах, связанных с Украиной, в рамках усилий по расширению исключений. Госдеповский чиновник сообщил, что Ким анализирует программы, которые могут получить доступ к замороженным средствам. Сам Ким пока не ответил на запрос о комментарии.

Остается непонятным, кто принимает решение в этом процессе. По словам чиновника Госдепа, процесс обходит Офис внешней помощи департамента, которым руководит Пит Марокко – союзник Трампа и скептик по иностранной помощи, возглавлявший процесс сворачивания USAID. Однако документ отмечает, что этот офис все же будет привлечен к консультациям. Марокко также не ответил на запрос о комментарии.

Из-за медленных бюрократических процедур многие программы, которые считают, что они подпадают под исключения, остаются замороженными. Многие организации в мире, в частности, в Украине, не могут вернуть свое финансирование или даже выяснить, с кем им контактировать в USAID для получения разрешения.

Госдепартамент требует, чтобы каждая программа индивидуально доказывала свое соответствие критериям получения исключения. Однако, даже если исключения одобряются, платежные системы остаются выключенными, из-за чего средства не доходят до благотворительных организаций, отметил анонимный представитель Конгресса.

Сенатор-демократ Джин Шагин, член Сенатского комитета по международным отношениям призвала Рубио приоритетно рассмотреть вопросы исключений для Украины. Она рассказала, что во время недавнего визита в Украину и Польшу видела, как заморозка помощи вредит украинцам.

По словам Шагин, одна из организаций в Польше, оказывавшая психологическую помощь украинским беженцам, потеряла финансирование. Поэтому они не смогли помочь молодой женщине, которая наносила себе вред.

"Это было ужасно", — сказала Шагин, подчеркнув, что заморозка помощи "подрывает наши национальные интересы".

Напомним, 22 февраля стало известно, что США возобновили часть финансирования иностранных программ после того, как Трамп отдал приказ о 90-дневной паузе в предоставлении иностранной помощи.