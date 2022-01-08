В Госдепе США открестились от информации об уменьшении военного присутствия США в Европе

В Госдепе США открестились от информации об уменьшении военного присутствия США в Европе

В случае дальнейшего вторжения РФ в Украину США усилят союзников по НАТО на восточном фланге.

Администрация США не планирует уменьшать военное присутствие на востоке Европы по требованию РФ.

Об этом на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Мол, распространившая NBC информация не является точной, в частности, о том, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе.

Это не связано с тем, что правительство развивает возможности для ходьбы в обратном США в Европе, в распоряжении для разговоров с Россией в течение следующего года, которые были приняты NBC, при этом они были reporting this story. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

Он уточнил, что “мы (США – ред.) четко дали России понять как частно, так и публично, что в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину, усилим наших союзников по НАТО на восточном фланге, перед которыми имеем священные обязательства как союзники. ”.

В самом деле, мы должны быть информированы с Россией, общественной и private, что должны России вернуться в Украину будут reinforce наших @NATO partners na východní flank, do which musí existovat obligation as Allies. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

Напомним, что ранее NBC News со ссылкой на знакомые с американской позицией источники сообщало, что администрация США на будущих консультациях с РФ готова обсудить возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Москва тоже будет готова на такие мероприятия.

По данным СМИ, в то же время администрация президента США Джо Байдена не уверена в готовности РФ к серьезным дискуссиям, но если Россия будет к ним готова, американские официальные лица предложат обсудить сокращение присутствия сил Вашингтона и Москвы в Восточной Европе, а также уменьшение масштабов учений в этом регионе. .

Источники NBC News объяснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они отмечают, что при этом отвод войск от границ с Украиной будет в этом случае недостаточным.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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