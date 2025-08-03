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В Госдепе США озвучили отношение администрации Трампа к Украине
В Белом доме ценят позицию Украины по поводу всеобъемлющего, полного прекращения огня.
Представительница Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Белый дом стремится и дальше «стоять бок о бок с Украиной».
Об этом она сказала в интервью Postimees и опубликовала в воскресенье, 3 августа соответствующее видео в сети Х.
По словам Хьюстон, администрация президента Дональда Трампа стремится к «длительному, крепкому и стабильному миру в регионе».
«Мы хотим и дальше стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру», — заявила она.
Миньон Хьюстон представляет внешнюю политику США в международных и американских медиа.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших отношениях США с Россией. Он заявил, что планируется ряд встреч, после которых станет понятно, каким будет отношение к Кремлю.
В одном из предыдущих заявлений американский президент также подчеркнул, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.
Напомним, американский евангельский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником Трампа, ободрил украинцев после сообщения о развертывании атомных подлодок США для сдерживания России.