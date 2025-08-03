В Госдепе США озвучили отношение администрации Трампа к Украине

США и Украина / © Associated Press

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Представительница Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Белый дом стремится и дальше «стоять бок о бок с Украиной».

Об этом она сказала в интервью Postimees и опубликовала в воскресенье, 3 августа соответствующее видео в сети Х.

По словам Хьюстон, администрация президента Дональда Трампа стремится к «длительному, крепкому и стабильному миру в регионе».

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«Мы хотим и дальше стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру», — заявила она.

Миньон Хьюстон представляет внешнюю политику США в международных и американских медиа.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших отношениях США с Россией. Он заявил, что планируется ряд встреч, после которых станет понятно, каким будет отношение к Кремлю.

В одном из предыдущих заявлений американский президент также подчеркнул, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

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Напомним, американский евангельский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником Трампа, ободрил украинцев после сообщения о развертывании атомных подлодок США для сдерживания России.