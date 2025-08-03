ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1012
Время на прочтение
1 мин

В Госдепе США озвучили отношение администрации Трампа к Украине

В Белом доме ценят позицию Украины по поводу всеобъемлющего, полного прекращения огня.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
США и Украина

США и Украина / © Associated Press

Представительница Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Белый дом стремится и дальше «стоять бок о бок с Украиной».

Об этом она сказала в интервью Postimees и опубликовала в воскресенье, 3 августа соответствующее видео в сети Х.

По словам Хьюстон, администрация президента Дональда Трампа стремится к «длительному, крепкому и стабильному миру в регионе».

«Мы хотим и дальше стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру», — заявила она.

Миньон Хьюстон представляет внешнюю политику США в международных и американских медиа.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших отношениях США с Россией. Он заявил, что планируется ряд встреч, после которых станет понятно, каким будет отношение к Кремлю.

В одном из предыдущих заявлений американский президент также подчеркнул, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

Напомним, американский евангельский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником Трампа, ободрил украинцев после сообщения о развертывании атомных подлодок США для сдерживания России.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie