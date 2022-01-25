В Госдепе США рассказали, что может быть стартом деэскалации ситуации на границе России и Украины

В Госдепе США рассказали, что может быть стартом деэскалации ситуации на границе России и Украины

"Есть много форм деэскалации, и мы бы приняли любую из них", - сказал Прайс.

В Вашингтоне готовы приветствовать любой из вариантов деэскалации ситуации на границе России и Украины.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс, - пишет "Интерфакс".

"Есть много форм деэскалации, и мы бы приняли любую из них", - сказал Прайс, отвечая на вопрос, в какой форме представляет себе деэскалацию напряженности Вашингтон.

В частности, по его словам, стартом деэскалацией можно было бы считать как отвод войск от границы с Украиной, так и изменение в российской риторике по украинской теме.

Ранее сообщалось, что США могут отправить в Европу 8500 военных из-за вероятной российской агрессии.

Также президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией вокруг Украины.

Напомним:

На фоне информации о возможном вторжении России секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день нет оснований для паники. ВСУ готовы дать отпор в случае агрессии. Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие, а политиков не манипулировать этой темой.

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