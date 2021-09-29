В Госдепе США рассказали, как Россия заблокировала совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве

В Госдепе США рассказали, как Россия заблокировала совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве

Заседание крупнейшей конференции по правам человека в Евразии должен был открыться в Варшаве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сорвала ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Вчера крупнейшая конференция по правам человека в Евразии должна была открыться в Варшаве, в Польше. К сожалению, заседание по реализации мероприятий по человеческому измерению ОБСЕ 2021 года не произошло из-за решения правительства России заблокировать эту встречу", — отметил Блинкен.

Блинкен отметил, что такие совещания проводились в ОБСЕ несколько десятилетий. Ежегодно делались обзоры отчетов всех государств-участников, включая США.

Американский политик отметил, что Соединенные Штаты разочарованы попыткой российского правительства заблокировать контроль над состоянием с правами человека, которое ухудшается. Вместе с тем, в Госдепе подчеркнули, что США не оставят без внимания нарушения прав человека в мире и продолжит делать все возможное, чтобы Россия выполняла взятые на себя обязательства.

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" Мы продолжим призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в том числе гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от своих правительств подотчетности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов. Соединенные Штаты не будут игнорировать нарушения прав человека. Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание к всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить принцип всеобъемлющих ежегодных обзоров человеческого измерения при активном участии гражданского общества ", — говорится в сообщении.

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