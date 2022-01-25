В Госдепе США заявили, что ответ РФ о "гарантиях безопасности" будет содержать позицию союзников в Европе

В Госдепе США заявили, что ответ РФ о "гарантиях безопасности" будет содержать позицию союзников в Европе

Это происходит для единственного ответа, который ощутит Россия в случае дальнейшей агрессии.

США подтвердили намерение направить России письменный ответ на ее "предложения по гарантиям безопасности" в Европе и подчеркнули, что документ обязательно будет учитывать позицию союзников и партнеров США в Европе.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Мы действительно ожидаем, что сможем отправить этот письменный ответ позже на этой неделе", — отметил Прайс.

Также США продолжат проведение тесных консультаций с союзниками и партнерами на другой стороне Атлантики. По его словам, при этом американская сторона "имеет от них (от европейской стороны – ред.) отзывы и включает их реакцию в письменный ответ", которую отправит в ближайшие дни РФ.

"Мы делаем это в целях беспрецедентного, быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии",- резюмировал Прайс.

Напомним, в письменных предложениях США, которые на этой неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности. По словам Псаки, все изложенные предложения будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

Тем временем в Кремле пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США отвергнут их так называемые требования.

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