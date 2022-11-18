В Госдепе США заявили, что Россия не выиграет войну против Украины: "Призываем вывести силы"

Там подчеркнули, что только РФ ведет неспровоцированную, умышленную войну и сознательно пренебрегает правами человека.

В Госдепартаменте США призвали Россию прекратить войну в Украине, которую она и так не сможет выиграть, и призвали вывести войска из соседнего государства.

Об этом заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател заявил на брифинге 18 ноября.

"Мы настойчиво призываем РФ вывести ее силы (из Украины – ред.), чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет – независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика", – сказал Пател.

Он добавил, что только РФ ведет неспровоцированную и умышленную войну и сознательно пренебрегает правами человека.

Представитель Госдепа также призвал страну-агрессора прекратить фильтрационные операции, нарушения и пренебрежение правами человека, гуманитарным правом и уставом ООН.

Напомним, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина источники сообщили, что отступ оккупантов из Херсона стал "очень болезненным событием" для так называемых "российских элит". Теперь в ближайшем круге главы Кремля убеждены, что "настоящую войну Россия проиграла".

Добавим, что война может закончиться раньше, чем ВСУ все освободят военным путем – такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина победит в войне, если сможет выстоять эту зиму, ведь у РФ осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.

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