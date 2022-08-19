В Госдепе США знают об издевательствах оккупантов над работниками ЗАЭС

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что им известно о том, что российские оккупанты издеваются над работниками захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Госдеп призывает допустить на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.

Об этом пишет CNN.

Прайс отметил, что в Государственном департаменте знают об "уведомлениях о злоупотреблении и принуждении со стороны РФ" по отношению к персоналу Запорожской атомной электростанции.

"Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности при самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью", – сказал Прайс.

Он также призвал допустить на ЗАЭС миссию МАГАТЭ, чтобы "помочь обеспечить безопасность сохранения станции и контролировать ее ядерный материал".

Напомним, 18 августа украинская разведка предупредила о возможном теракте на ЗАЭС. Так, российские оккупанты объявили неожиданный "выходной" на станции 19 августа и заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ. В тот день на АЭС будет только оперативный персонал, а представители "Росатома" срочно покинули территорию объекта.

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