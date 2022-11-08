В Госдепе убеждают, что США солидарны с Украиной по переговорам с Россией

США солидарны с позицией Украины по переговорам с Россией, но РФ не хочет никаких мирных переговоров, отвечающих принципам Устава ООН и международного права.

В ответ Россия делает все наоборот по поводу переговоров и продолжает убивать мирных украинских жителей.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«Мы верим, равно как и украинцы, в установление мира. Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность Украины защищать свое будущее, обеспечило бы восстановление и восстановление Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений», — сказал Прайс.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сам говорил о готовности к переговорам на таких началах.

По мнению Прайса, если РФ стремится к такому диалогу, она должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить свои атаки и убийства украинских гражданских граждан и уничтожение инфраструктуры.

«Но, конечно, Кремль делает все наоборот – он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам», — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс резюмировал, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа «Ничего об Украине без Украины».

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Заметим, что накануне прошедших 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США в ряде западных изданий, преимущественно американских, появились статьи с довольно похожей идеей : Украине следует изменить свое отношение к возможным переговорам с Россией.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов убежден, что провал на поле боя заставляет Путина сигнализировать о готовности к переговорам.

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