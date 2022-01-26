В Госдепе утверждают, что вступление Украины в НАТО не будет затронуто в ответах США для РФ о "гарантиях безопасности"

В Госдепе утверждают, что вступление Украины в НАТО не будет затронуто в ответах США для РФ о "гарантиях безопасности"

В Белом доме проинформируют журналистов, когда ответ США будет передан России.

Американские власти еще не передали РФ свои предложения по теме безопасности, но при этом в письменном ответе на российские предложения не будет затронута тема возможности присоединения Украины к НАТО.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, - пишет "Интерфакс".

"Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросах, относящихся к НАТО", - заметил он.

Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты США против пересмотра принципа "открытых дверей" Альянса.

Также американские власти проинформируют СМИ, когда ответ США будет передан России.

"Мы еще не передали ответ. Сообщим вам, когда это будет сделано", - сказал он.

Прайс подчеркнул, что США обсуждают свои предложения со своими партнерами, в том числе с Украиной, и потому эти страны "не увидят никаких сюрпризов" в американском документе.

Ожидается, что американская сторона ответит письменно на этой неделе параллельно с предложениями НАТО, о которых Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг уже рассказал.

Напомним, ранее США подтвердили намерение направить России письменный ответ на ее "предложения по гарантиям безопасности" в Европе и подчеркнули, что документ будет обязательно учитывать позицию союзников и партнеров США в Европе.

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