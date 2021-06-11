В Госдепе уверяют, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"

В США выступают против газопровода.

Администрация США хочет продолжать вводить санкции против "Северного потока-2", чтобы таким образом показать, что выступает против этого проекта.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, — пишет "Интерфакс".

"Мы продолжим вводить ограничительные меры против физических лиц и компаний, деятельность которых подпадает под подобные санкции. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода", — уверяет он.

Также Прайс подчеркнул, что США одновременно с этим будут вести переговоры с партнерами, чтобы не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления в Европе.

Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

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