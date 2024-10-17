В Госдепе заверили, что будут работать с украинцами над планом победы Зеленского

Администрация США взаимодействует с украинской стороной над шагами Плана победы, представленного Президентом Зеленским, а также над другими мерами, которые помогут установить справедливый мир в Украине.

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"Мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что этот вопрос, очевидно, был одной из тем обсуждения во время телефонного разговора президентов США и Украины.

"Мы также продолжаем работать с ними ( с украинской стороной – ред. ) по другим мерам, которые, по нашему мнению, не включены в план, и которые, по нашему мнению, позволят Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и крепкий мир" ,- добавил спикер Госдепартамента США.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в парламенте заявил, что государство-агрессорка Россия должно проиграть захватническую войну, которую она начала в Украине. Заморозка войны или торговля территориями недопустимы.

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