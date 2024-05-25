В Госдепе заверили, что оружие, которое выделил Байден, уже доставлено на передовую для украинских военных.

США и союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину в защиту ее свободы.

Вооружение и техника, которую Соединенные Штаты Америки выделили в первых двух пакетах помощи по президентским полномочиям Джо Байдену в последние недели, доставлена на передовую для украинских военных.

Об этом говорится в официальном заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу объявления нового транша военной поддержки, — пишет Укринформ.

"Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, и мы передадим новый транш как можно скорее, чтобы украинские военные могли применить его для обороны своей территории и защиты украинского народа", — подчеркнул глава американской дипломатии.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, а также международная коалиция других стран будут в дальнейшем поддерживать Украину в защиту ее свободы.

Напомним, что ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине: какая сумма и что в него вошло.

Добавим, США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

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