В Госдепе заявили, что будут использовать все соответствующие инструменты для преследования ПИК "Вагнера"

Соединенные Штаты Америки приложат все возможные усилия для того, чтобы противостоять активности российского ППК «Вагнер» как в Украине, так и в других странах.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы «Вагнера», чтобы противостоять ее дестабилизационным действиям, ее дестабилизационному влиянию как в украинском контексте, так и в более широком», — подчеркнул представитель Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут преследовать также всех, кто помогает России в ее агрессии, в том числе путем снабжения оружием и оборудованием членам частной военной компании.

Напомним, что правительство США признало «Вагнер» транснациональной преступной организацией и обнародовало доказательства передачи вооружению этой группировке со стороны Северной Кореи.

Поэтому Вашингтон работает с другими странами, чтобы сделать невозможным потоки оружия из КНДР.

Напомним, что российские правозащитники сообщают, что из 50 тысяч зэков, завербованных ППК "Вагнер", на фронте осталось всего десять.

К тому же "Вагнер" отдает пустые гробы родственникам погибших в Украине наемников-узников. Так, россиянка зимой похоронила своего мужа, а впоследствии узнала, что он жив до сих пор находится в Украине.

Также президент РФ Владимир Путин использовал "вагнеровцев" в тяжелое для регулярной армии время, но никогда не собирался делать шаги навстречу Евгению Пригожину в его желании получить дополнительное влияние.

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