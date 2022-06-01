В Госдепе заявили, что о новой американской оборонной помощи Украине объявят в ближайшие дни

Администрация США в течение ближайших дней предприняла все необходимые шаги по объявлению и отправке новых видов вооружений в Украину.
Речь идет о масштабном пакете поддержки, принятом Конгрессом и утвержденном президентом США Джо Байденом.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
«Мы должны в дальнейшем усиливать способность Украины защищаться в условиях жестокой агрессии кремля, и мы будем (о чем заявить – ред.) больше в этом плане уже в ближайшие дни», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Правда, он не стал раскрывать детали содержания новой помощи, а также конкретные даты принятия и начала поставок в Украину. В то же время, Прайс напомнил, что благодаря двухпартийной поддержке Конгресса США администрация располагает около $40 миллиардов, большая часть из которых предназначена для оборонной поддержки наших украинских партнеров.
По его словам, с начала масштабной вооруженной агрессии России США предоставили Украине около $3,8 миллиарда именно оборонной поддержки, и новый пакет намного увеличивает эти возможности.
Представитель Госдепартамента резюмировал, что украинцы борются с превосходящими их силами, и у них будет все, что необходимо для эффективной обороны в условиях российской агрессии.
Тем временем в Сети активно обсуждается возможное повторное наступление РФ на Киев. Однако ни Министерство обороны Украины, ни украинская разведка не имеют данных, свидетельствующих о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.
Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ нет сил для наступления на Киев.
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