В Госдепе заявили, что санкции против РФ не ослабят до прекращения огня

Госдепартамент США / © Associated Press

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В Соединенных Штатах не планируют заключать никаких двусторонних соглашений с россиянами и не будет ослабления санкций, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, передает Укринформ .

Она ответила на вопрос о последнем раунде переговоров с Россией, а также о возможности облегчения санкций.

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"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", - заявила представитель Госдепа.

Кроме того, она отметила, что после Вербного воскресенья, когда произошел ракетный удар по Сумам, возникает много вопросов, стремящихся к достижению мира.

Брюс назвала войну в Украине мясорубкой, где ничего не изменилось.

"И все же мы продолжаем работать, очевидно, для прекращения огня", - отметила представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась поддержать проект совместного заявления стран G7 об осуждении российской атаки на Сумы .

Мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы желает закончить войну в Украине.