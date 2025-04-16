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В Госдепе заявили, что санкции против РФ не ослабят до прекращения огня
В Госдепе назвали войну в Украине мясорубкой, где ничего не изменилось.
В Соединенных Штатах не планируют заключать никаких двусторонних соглашений с россиянами и не будет ослабления санкций, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, передает Укринформ .
Она ответила на вопрос о последнем раунде переговоров с Россией, а также о возможности облегчения санкций.
"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", - заявила представитель Госдепа.
Кроме того, она отметила, что после Вербного воскресенья, когда произошел ракетный удар по Сумам, возникает много вопросов, стремящихся к достижению мира.
Брюс назвала войну в Украине мясорубкой, где ничего не изменилось.
"И все же мы продолжаем работать, очевидно, для прекращения огня", - отметила представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась поддержать проект совместного заявления стран G7 об осуждении российской атаки на Сумы .
Мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы желает закончить войну в Украине.