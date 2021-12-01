В Госдепе заявили, что США и Латвия будут совместно реагировать на миграционный кризис на границе с Беларусью

Соединенные Штаты и Латвия могут сотрудничать по разрешению гуманитарного кризиса.
Соединенные Штаты и Латвия обсудили пути взаимодействия и совместного ответа в реагировании на гуманитарный кризис в регионе, возникший из-за попыток режима в Беларуси направить потоки мигрантов через свою границу в страны ЕС.
Об этом шла речь во время встречи в Риге госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом, сообщает Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Кариньш обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе важность НАТО для трансатлантической безопасности, а также то, как Соединенные Штаты и Латвия могут сотрудничать для разрешения гуманитарного кризиса, вызванного организованными потоками нелегальных мигрантов в ЕС с стороны режима в Беларуси", — отметили по результатам встречи в Госдепартаменте США.
Кроме того, стороны обсудили возможности углубления взаимодействия в других сферах.
Напомним:
23 ноября Украина начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Белоруссией с целью недопущения миграционного кризиса.
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