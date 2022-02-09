В Госдепе заявили, что США и Турция скоординировали действия на фоне российской угрозы

В Госдепе заявили, что США и Турция скоординировали действия на фоне российской угрозы

Глава Госдепа подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос взаимодействия в ответ на военную эскалацию со стороны России.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Государственный департамент США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию, а также единство НАТО на фоне угроз эскалации со стороны России и агрессии против Украины", — отмечается в официальном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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При этом глава Госдепа подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил усилия президента Турции Эрдогана в поддержке дипломатического разрешения конфликта.

Кроме того, отмечается, что Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также дополнительные шаги, которые США могли бы предпринять для поддержки этих усилий.

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