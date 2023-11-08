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В Госдепе заявили, что США не склоняют Украину к переговорам с РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Госдепе заявили, что США не склоняют Украину к переговорам с РФ

Ведант Пател / Фото: twitter.com

В Вашингтоне говорят, что им ничего не известно о подобных консультациях с украинской стороной.

Соединенные Штаты не проводили с Украиной консультаций по поводу возможного начала "мирных переговоров " с российскими захватчиками.

Об этом во время брифинга заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.

Он заявил, что Госдеп США ничего не знает о подобных консультациях с украинской стороной и Вашингтон не собирается подталкивать Киев к переговорам с Кремлем.

"Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне формулы мира", — рассказал Пател.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Госдепа заявил, что любые переговоры с Россией должна принимать Украина, а Соединенные Штаты будут в дальнейшем оказывать поддержку украинскому народу.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, почему война в Украине не может закончиться быстро.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ не интересуют переговоры о мире и дипломатическом урегулировании войны против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
17
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