В Госдепе заявили о критических днях для мира в Украине и озвучили ожидания от Путина

Госдепартамент США

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Следующие несколько дней станут критическими для установления мира в Украине. США ждут реальных шагов от президента России Владимира Путина для достижения мира, а не только слов.

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс заявила в эфире американского телевидения.

«Следующие несколько дней — критические. По сути мы всегда говорили — смотрим на действия Путина, а не на слова. Это ключевой момент», — отметила Брюс.

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Она поддержала предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги о немедленном прекращении огня в ответ на предложенное Путиным трехдневное перемирие по случаю 9 мая.

«И позиция министра иностранных дел Украины очень правильная. Если это действительно о гуманитарных обязательствах, то зачем ждать 10 дней?» — сказала спикер Госдепа.

«И дело не в том, что просит президент Трамп и госсекретарь Рубио, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие», — подчеркнула Брюс.

К слову, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующие две недели будут ключевыми в попытках добиться прекращения огня в войне в Украине.