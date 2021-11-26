В Госдуме ответили на слова Зеленского о перевороте: "Очередной бред, который всем надоел"

В Госдуме ответили на слова Зеленского о перевороте: "Очередной бред, который всем надоел"

В России назвали заявление Зеленского "бредом".

В Госдуме отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся перевороте с участием РФ.

Об этом пишет издание "Известия".

В частности, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что "киевские власти не могут определиться, кого поставить "во главу угла" — Россию или украинского миллиардера Рината Ахметова".

"В общем, очередной бред, очередные фейки, очередная антироссийская повестка, которая уже, наверное, всем надоела", — сказал депутат Госдумы.

Напомним, ранее Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием олигарха Рината Ахметова. В то же время он подчеркнул, что планировавшийся на начало декабря переворот готовит не сам Ахметов, но "его привлечение обсуждается в Украине и России".

Кроме того, президент сказал, что есть аудиопленка с разговором о государственном перевороте в Украине. Больше никаких деталей он не раскрыл.

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