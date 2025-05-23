В Госдуме РФ назвали наглую цель войны против Украины: Киев отреагировал

Государственная дума России / © Associated Press

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Член комитета Госдумы России по обороне Виктор Соболев заявил, что развязыванием целей войны будет создание «союзного государства», в которое якобы должна войти Украина.

Об этом депутат сказал в интервью российским пропагандистам.

Свою идею о «союзном государстве» Соболев приобщил к нарративам о «русском мире» и его «естественных границах».

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«Полным решением этих целей „специальной военной операции“ (так в РФ называют войну против Украины — ред.) является создание единого союзного государства: Россия, Украина и Беларусь«, — заявил депутат.

Он также взялся приравнивать украинцев к россиянам и заявил, что РФ должна «защищать свой русский мир».

«Мы все — русские, Киев — мать городов русских, князь Владимир — русский, Юрий Долгорукий — русский, Ярослав Мудрый — русский и т.д.», — озвучил откровенную пропагандистскую ложь Соболев.

Реакция Украины на цели «СВО»

На заявленную депутатом чушь отреагировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он напомнил, впервые об идее «единой страны» в виде России, Беларуси и Украины российский диктатор Владимир Путин заявил еще в 2001 году на встрече с президентом РБ Александром Лукашенко и тогдашним украинским лидером Леонидом Кучмой в Витебске. Путин сразу же получил от Украины отказ.

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Далее, с 2010 по 2014 год, Россия осуществляла агрессивную попытку внедрения этой идеи через политику, спорт, маркетинг и культуру. Однако, не получилось.

«Поэтому слова россиянина соболева, которые сейчас все гоняют, они же не являются новыми. Вся эта ерунда уже очень давно в голове путина«, — резюмировал Коваленко.

Что известно о концепции Союзного государства?

Концепция Союзного государства — это политическая инициатива, предусматривающая тесную интеграцию между Россией и Беларусью, с возможностью постепенного объединения в наднациональное образование. Эта идея имеет глубокие корни в постсоветской истории и периодически используется Кремлем как инструмент политического давления, а также для легитимации экспансионистской политики. Так, в 1996 году был подписан Договор о создании Союзного государства России и Беларуси, предусматривающий: единую конституцию (в перспективе), общую валюту, координацию внешней политики, интегрированные экономические, социальные и оборонные структуры. Пока что большинство положений не было реализовано.

Для Москвы Союзное государство является инструментом контроля над Беларусью, способом укрепить геополитическое влияние в Восточной Европе, в долгосрочной перспективе — механизмом мягкой аннексии, прецедентом для дальнейшей интеграции новых территорий, включая потенциально оккупированные регионы Украины.

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