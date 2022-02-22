В Госдуме РФ открестились от заявлений по поводу планов признания "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, демаркацию границы должны проводить "ЛДНР", а не РФ.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, который сначала заявил о планах признания "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, опроверг свое заявление.
Так, по словам Калашникова, в соглашениях РФ с ОРДЛО "нет ни слова о границах".
"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. В соглашении речь идет о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Остальные — этот вопрос уже совсем не для России, а, конечно, "ДНР" и "ЛНР"", – заявил он.
Следует отметить, что еще вчера в Совете Федерации говорили, что Россия признает "ЛДНР" в пределах, которые сейчас "фактически установлены".
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Путин также обратился к парламенту РФ, чтобы тот признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".
Читайте также:
- Путин разорвал Минские договоренности на куски – постпред США в ООН
- "Копировальный аппарат хорошо работает": постпред Украины в ООН сравнил заявление о "независимости" ОРДЛО с аналогичным по Грузии
- "Мы давно и ко всему готовы": полный текст обращения Зеленского к украинцам из-за российской агрессии