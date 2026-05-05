В Госдуме РФ отреагировали на предложение Зеленского о перемирии

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий / © Associated Press

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой объявление президентом Украины Владимиром Зеленским режима тишины с 6 мая.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить режим тишины в ночь с 5 на 6 мая», — высказался Слуцкий.

Оценивая причины решения Зеленского о режиме тишины, российский депутат придумал, что дело в якобы «уязвленном самолюбии».

Режим тишины с 6 мая — что известно о решении Зеленского

Напомним, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном президентом Владимиром Путиным «перемирии» на 8 — 9 мая, ожидая аналогичных шагов от Украины и угрожая ударами по центру Киева в случае отказа.

Зеленский отметил, что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая. Президент добавил, что Украина будет действовать зеркально и призвал Кремль к реальным шагам для завершения войны.

