- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2334
- Время на прочтение
- 1 мин
В Госдуме РФ отреагировали на предложение Зеленского о перемирии
Пока Украина предлагает режим тишины, в Москве делают абсурдные заявления относительно мирных инициатив.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой объявление президентом Украины Владимиром Зеленским режима тишины с 6 мая.
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.
«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить режим тишины в ночь с 5 на 6 мая», — высказался Слуцкий.
Оценивая причины решения Зеленского о режиме тишины, российский депутат придумал, что дело в якобы «уязвленном самолюбии».
Режим тишины с 6 мая — что известно о решении Зеленского
Напомним, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном президентом Владимиром Путиным «перемирии» на 8 — 9 мая, ожидая аналогичных шагов от Украины и угрожая ударами по центру Киева в случае отказа.
Зеленский отметил, что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая. Президент добавил, что Украина будет действовать зеркально и призвал Кремль к реальным шагам для завершения войны.