В Госдуме РФ пригрозили США "Техаской народной республикой" — подробности

В Техасе силовики взяли под свой контроль границу с Мексикой.

В США разразился миграционный кризис – Федеральные агенты и Национальная гвардия Техаса взяли границу с Мексикой под контроль вопреки решению Верховного суда США от 22 января, согласно которому они должны убрать колючую проволоку. Экс-президент и кандидат в президенты Америки Дональд Трамп призвал другие штаты присоединиться к противостоянию Техаса с Вашингтоном.

В России не смогли не прокомментировали такое событие и пригрозили США "Техаской народной республикой".

Так, российский политик и руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о готовности помочь Техасу "с референдумом о независимости".

"В конфликте между Техасом и США я на стороне штата. По крайней мере, Техас не вмешивается в дела других стран. При необходимости мы готовы помочь с референдумом о независимости. И конечно, мы признаем Техасскую Народную Республику, если таковая будет. Удачи! Мы с вами!", — написал российский политик в соцсети Х (Twitter).

Тем не менее, в комментариях под постом Миронову написали лишь гневные комментарии и посоветовали обратить внимание на внутриполитическую ситуацию внутри России.

Комментарии под постом российского политика Сергея Миронова

Комментарии под постом российского политика Сергея Миронова

Комментарии под постом российского политика Сергея Миронова

Комментарии под постом российского политика Сергея Миронова

Комментарии под постом российского политика Сергея Миронова

Комментарии под постом российского политика Сергея Миронова

Ситуация в США на границе с Мексикой

В Соединенных Штатах Америки разразился миграционный кризис : силовики в Техасе взяли под контроль границу с Мексикой, а Белый дом требует прекратить это.

Президент США Джо Байден призвал законодателей принять согласованный в Сенате законопроект, позволяющий закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами.

Президент США заверил, что без колебаний примет решение о закрытии границы, если получит соответствующие полномочия, предусмотренные в законопроекте.

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В законопроекте Сената защита границы с Мексикой идет в одном пакете с выделением финансовой помощи Украине. Такое сочетание призвано показать американцам, что США могут одновременно поддерживать партнеров и решать внутренние вопросы.

Как пишут аналитики ISW, Россия активизировала свою международную кампанию и пытается манипулировать внутриполитическими событиями в Соединенных Штатах, чтобы максимально усугубить в стране нестабильность.

Аналитики отметили, что российские государственные СМИ и большое количество российских блоггеров продолжали наполнять российское информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.

Эксперты считают, что таким образом российские власти ведут целенаправленную информационную кампанию.

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