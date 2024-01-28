В Госдуме РФ пригрозили США "Техаской народной республикой" — подробности

В Техасе силовики взяли под свой контроль границу с Мексикой.
В США разразился миграционный кризис – Федеральные агенты и Национальная гвардия Техаса взяли границу с Мексикой под контроль вопреки решению Верховного суда США от 22 января, согласно которому они должны убрать колючую проволоку. Экс-президент и кандидат в президенты Америки Дональд Трамп призвал другие штаты присоединиться к противостоянию Техаса с Вашингтоном.
В России не смогли не прокомментировали такое событие и пригрозили США "Техаской народной республикой".
Так, российский политик и руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о готовности помочь Техасу "с референдумом о независимости".
"В конфликте между Техасом и США я на стороне штата. По крайней мере, Техас не вмешивается в дела других стран. При необходимости мы готовы помочь с референдумом о независимости. И конечно, мы признаем Техасскую Народную Республику, если таковая будет. Удачи! Мы с вами!", — написал российский политик в соцсети Х (Twitter).
Тем не менее, в комментариях под постом Миронову написали лишь гневные комментарии и посоветовали обратить внимание на внутриполитическую ситуацию внутри России.
Ситуация в США на границе с Мексикой
В Соединенных Штатах Америки разразился миграционный кризис : силовики в Техасе взяли под контроль границу с Мексикой, а Белый дом требует прекратить это.
Президент США Джо Байден призвал законодателей принять согласованный в Сенате законопроект, позволяющий закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами.
Президент США заверил, что без колебаний примет решение о закрытии границы, если получит соответствующие полномочия, предусмотренные в законопроекте.
В законопроекте Сената защита границы с Мексикой идет в одном пакете с выделением финансовой помощи Украине. Такое сочетание призвано показать американцам, что США могут одновременно поддерживать партнеров и решать внутренние вопросы.
Как пишут аналитики ISW, Россия активизировала свою международную кампанию и пытается манипулировать внутриполитическими событиями в Соединенных Штатах, чтобы максимально усугубить в стране нестабильность.
Аналитики отметили, что российские государственные СМИ и большое количество российских блоггеров продолжали наполнять российское информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.
Эксперты считают, что таким образом российские власти ведут целенаправленную информационную кампанию.
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